Ousmane Dembelé è il principale trascinatore del PSG nella stagione culminata con il Treble e la vittoria della Champions League nella finale contro l'Inter. L'attaccante francese ha colpito per 33 volte (fornendo anche 15 assist) in 49 partite giocate: numeri monstre che lo lanciano tra i favoriti per la conquista del prossimo Pallone d'Oro.

"Spero di essere almeno tra i trenta nominati - dice scherzando Dembelé ai microfoni di France Football -. Ho vissuto anni difficili con infortuni, anche con prestazioni deludenti… Questa stagione penso di aver reso bene, quindi vedremo cosa succederà. Sarebbe eccezionale vedere il mio nome nella lista. E essere uno dei favoriti è già una grande vittoria, anche se spero di vincerlo un giorno".