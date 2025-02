Intervenuto su TvPlay l'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano è tornato sulla controversa direzione arbitrale di La Penna lo scorso lunedì durante il match di San Siro tra Inter e la sua ex squadra. Prestazione del fischietto di Roma che non ha lasciato soddisfatto l'ex estremo difensore che non ha dubbi in merito al peso assunto dalle decisioni prese dall'arbitro, andando addirittura controcorrente rispetto ai tifosi della Viola.

"È stata penalizzata più l’Inter con quel rigore che la Fiorentina con il calcio d’angolo" ha detto senza giri di parole, prima di rincarare la dose: "Il rigore per me è inesistente, dall’altro lato è solo concesso un calcio d’angolo".