Presente a Riyadh, l'ex bomber Christian Vieri è intervenuto a TMW per presentare la finale di Supercoppa Italiana di domani tra Napoli e Inter. "Io dico sempre che nelle finali non ci sono favorite. Il Napoli è sempre una grande squadra, anche se quest'anno non sta facendo benissimo. L'Inter sta giocando un gran calcio ed è prima in campionato, ma le finali sono sempre 50 e 50".

Quale attaccante ti piace di più tra quelli di Inter e Napoli?

"No, non voglio portare rogna. Dico un nome, poi non segna e danno la colpa a me. Ma cosa devo dire di Lautaro e Thuram? Stanno facendo un grandissimo campionato, sono fortissimi e, oltre a far gol, giocano molto per la squadra, molto tra di loro. Simeone con la Fiorentina ha fatto un gran gol, è un bell'attaccante. Secondo me ci saranno dei gol, però non dico chi segna".

Barella ha detto che l'Inter si diverte. Quanto è importante?

"Noi ci divertivamo sempre, poi vinci o perdi. Quando fai un mestiere che ti piace è sempre bello, giocare a calcio io l'ho fatto ed è la cosa più bella del mondo. Si può chiamare lavoro o gioco, ma quando fai la cosa che ti piace non c'è cosa migliore. In questa Inter? Io mi sono sempre divertito a giocare".

L'Inter di oggi dà spettacolo, ma anche il Napoli dell'anno scorso. Chi ti piace di più?

"Eh ma l'anno scorso è passato, bisogna guardare ora. L'Inter gioca bene, diverte, fa gol: è una super squadra e Simone (Inzaghi, ndr) sta facendo un grandissimo lavoro. È come ha detto Barella. Le finali sono divertenti da giocare e da vincere, vedremo. Siamo qui a Riyadh e ci sarà il tutto esaurito: è importante per il nostro calcio e dobbiamo continuare a farlo vedere a tutto il mondo. Spero che sia una bella partita".