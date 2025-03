Nell'ultimo episodio del suo podcast 'Willem & Wessel', l'ex calciatore olandese Willem van Hanegem invita il Feyenoord a rassegnarsi dopo la sconfitta patita mercoledì contro l'Inter: l'avventura europea della formazione di Robin van Persie può dirsi conclusa, a suo dire. E in più, Van Hanegem rivolge una critica al neo tecnico biancorosso relativamente alla posizione in cui è stato schierato Igor Paixao: "Era in buona forma nelle ultime partite e ha dovuto agire da centrocampista centrale. Pensavo che non ci fosse affatto. Lo metterei semplicemente al suo solito posto".

A proposito dell'Inter aggiunge: "I nerazzurri non sono stupidi. Hanno giocato a calcio come fanno da tutta la vita. Se vogliono attaccano, se non vogliono restano lì a guardare. È semplicemente una gran bella squadra".