Meteora sia all'Inter che al Paris Saint-Germain, Vampeta si schiera con i francesi in vista della finale di Champions League che metterà di fronte le due squadre il prossimo 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera: "Personalmente, tiferò per il PSG, sperando che riesca finalmente a conquistare la Coppa. Sarebbe un grande traguardo per la compagine di Luis Enrique e un momento storico per tutto il club".

Tornando con la mente al 2000, alla sua esperienza in nerazzurro, Vampeta ricorda: "Non è andata come volevamo, ma durante la mia esperienza all'Inter ho avuto il privilegio di fare tante amicizie, specialmente tra i compagni di squadra. Mettiamola così".