È giunto al termine il tour di Superscommesse negli stadi italiani per il contest “Urlo Champions: Chi urla più forte all’inno della Champions League?”. Dopo aver raccolto e raccontato le emozioni dei tifosi, filmato e registrato l’urlo dell’Olimpico, del Maradona e di San Siro, è ora il momento di svelare i vincitori di questa iniziativa: la tifoseria più rumorosa è quella del Napoli.

L’elezione del vincitore è stata possibile solo dopo aver registrato, nella serata di ieri, l’urlo Champions dei tifosi dell’Inter in occasione di Inter-Real Sociedad: il picco di 104.8 decibel non è bastato per superare quello partenopeo registrato al Maradona prima del fischio d’inizio di Napoli-Real Madrid. Dunque, ad aggiudicarsi la vittoria del contest “Urlo Champions” sono proprio i supporter del Napoli grazie ad un potentissimo boato di 118.5 decibel, nettamente superiore, come si può notare nella seguente tabella riepilogativa, a quello delle tifoserie di Inter, Milan e Lazio.

LA CLASSIFICA

Napoli 118,5 decibel

Lazio 106,8 db

Milan 105,9 db

Inter 104,8 db