Aumenta il minutaggio per Tajon Buchanan col Villarreal. Il canadese arrivato dall'Inter ha infatti avuto 42 minuti, recupero compreso, a disposizione nel derby pareggiato dal Submarino Amarillo contro il Valencia, subentrando al 65esimo a Yeremy Pino come avvenuto in occasione del debutto contro il Las Palmas. La partita, per la cronaca, si è chiusa col punteggio di 1-1: vantaggio dei gialli di Marcelino con Pape Gueye al 32esimo, pareggio dei valenciani a cinque minuti dal 90esimo firmato dall'ex Roma Sadiq Umar.