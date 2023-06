Nelle parole post-partita di ieri di Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, c'è un messaggio implicito all'Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Il tecnico dei Red Devils ha voluto infatti porre in evidenza ai microfoni di TalkSPORT: "Abbiamo visto in questa partita siamo migliorati. In alcuni giorni come nelle partite esterne contro il Liverpool e il City abbiamo perso la testa; questa volta siamo rimasti calmi, fedeli al nostro piano, abbiamo interrotto il loro gioco, abbiamo reagito.

Siamo insomma l'unica squadra al mondo, credo, in grado di reagire contro il City. E l'abbiamo fatto due volte, quindi questo mostra i progressi di questa squadra".