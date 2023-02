Immediata la risposta di Javier Tebas, numero uno della Liga spagnola e da sempre oppositore della Superlega, alla nuova proposta annunciata da Bernd Reichart, CEO di A22: "La Superlega è il lupo cattivo della favola di Cappuccetto Rosso, che oggi si traveste da nonnina per cercare di ingannare il calcio europeo. Ma il naso e i denti sono enormi - ha detto Tebas -. Quattro divisioni in Europa? Certo, ma la prima sarebbe per loro. E solo le big avranno il governo del calcio".