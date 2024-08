Roberto "El Pampa" Sosa, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tele A delle parole di Antonio Conte in questi ultimi giorni sul mercato del club partenopeo.

"Lo conosciamo, avrebbe detto le stesse cose all’Inter, al Tottenham e alla Juve attuale - le sue parole -. Si è lamentato ma la società ha speso molto e altri arriveranno per completare anche se Osimhen non è stato ancora venduto. Conte ha un po’ pianto, diciamolo, lo avremmo detto e lo abbiamo detto quando queste cose le diceva in altre società".