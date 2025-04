Tra i protagonisti della gara di Monaco di Baviera con alcune parate di livello assoluto c'è stato anche Yann Sommer, che intercettato da Prime Video Deutschland ha parlato del successo dell'Inter: "Una vittoria importante per noi. È stata dura, ma abbiamo fatto molto bene. Siamo stati efficienti davanti alla porta e abbiamo difeso bene nonostante alcuni momenti difficili, che fanno parte del gioco. So cosa si prova contro il Bayern quando genera un'enorme pressione con il contropiede, i numerosi cross o i passaggi filtranti. La fase di costruzione diventa un po' più dura, ma penso che abbiamo trovato delle buone soluzioni e siamo stati molto stabili in difesa, il che è stato fondamentale".

Sommer poi avvisa in vista della gara di ritorno: "Affrontiamo ogni partita con l'obiettivo di vincere. Sarebbe pericoloso cercare di difendere questo punteggio. Vogliamo andare oltre e abbiamo bisogno di un'altra prestazione di livello nella gara di ritorno".