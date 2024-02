Finisce con un pareggio per 1-1 il match tra Spezia e Catanzaro, un pari che non dà continuità alla vittoria ottenuta con il Pisa nello scorso turno che aveva fatto esultare la squadra di D'Angelo. È Iemmello a sbloccare il match un paio di minuti prima del quarto d'ora, ma Jagiello risponde al 34esimo, rimette in equilibrio il tabellino e mette in saccoccia un fondamentale punto. Non basta la voglia di vincere di entrambe le squadre e l'alto ritmo del secondo tempo: non si va oltre l'1-1. Spazio anche per l'interista, in prestito al club ligure, Francesco Pio Esposito, entrato al 69esimo al posto di

Falcinelli.