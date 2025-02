Inter-Fiorentina è stata la partita più vista dell'ultima giornata di Serie A. Sono 1,3 milioni gli spettatori complessivi, come riportato da Calcio&Finanza. In totale DAZN ha fatto registrare complessivamente ascolti per quasi 5,8 milioni di spettatori. Sul podio anche Empoli-Milan e Napoli-Udinese

Di seguito, gli ascolti di tutte le partite del 24° turno della Serie A 2024/25:

Venerdì 7 febbraio, ore 20.45 – Como-Juventus: 618.740 spettatori (co-esclusiva Sky)

Sabato 8 febbraio, ore 15.00 – Verona-Atalanta: 309.129 spettatori

Sabato 8 febbraio, ore 18.00 – Empoli-Milan: 917.093 spettatori

Sabato 8 febbraio, ore 20.45 – Torino-Genoa: 205.809 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 9 febbraio, ore 12.30 – Venezia-Roma: 588.176 spettatori

Domenica 9 febbraio, ore 15.00 – Cagliari-Parma: 107.804 spettatori

Domenica 9 febbraio, ore 15.00 – Lazio-Monza: 208.670 spettatori

Domenica 9 febbraio, ore 18.00 – Lecce-Bologna: 308.146 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 9 febbraio, ore 20.45 – Napoli-Udinese: 997.938 spettatori

Lunedì 10 febbraio, ore 20.45 – Inter-Fiorentina: 1.365.708 spettatori