Uniti per incentivare la donazione di sangue e plasma. È questo il messaggio che vogliono mandare AVIS e Lega Serie A con l'iniziativa che lanceranno insieme in occasione della 31ª giornata di campionato (in programma dal 4 al 7 aprile 2025), promuovendo la campagna 'Segna il gol più bello. Dona sangue e plasma'. In tutti gli stadi del massimo campionato italiano sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata 'Segna il gol più bello. Dona sangue e plasma con Avis' poco prima del fischio di inizio di ogni match.

"Siamo molto contenti e onorati che la Lega Serie A abbia voluto coinvolgerci in questa iniziativa - le parole del presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola -. Non serve ricordare quanto il calcio sia un qualcosa che accomuni tutti noi, a prescindere dalla propria fede sportiva: è uno sport che da sempre fa parte della nostra storia e della nostra tradizione sociale. Ogni città italiana, grande o piccola che sia, conta sulla presenza di una o più società di calcio: un po’ come AVIS, con le sue oltre 3.300 sedi locali sparse sul territorio nazionale. Il calcio ancora una volta ha la possibilità di confermarsi come polo aggregatore di energie positive e come cassa di risonanza straordinaria per veicolare un messaggio solidale e di fondamentale importanza per l’intero Paese come la donazione di sangue e plasma. Mai come oggi non vediamo l’ora di scendere in campo e di vincere insieme questa partita".

Anche Paolo Ghezzi, componente dell’Esecutivo Nazionale di AVIS e tra i promotori dell’iniziativa, ha voluto esprimere la propria soddisfazione: "Nel ringraziare la Lega Serie A mi piace pensare che la giornata del 4, 5, 6 e 7 aprile possa essere solo l’inizio di una lunga e proficua collaborazione che potrà rafforzarsi nel tempo anche con le singole società. Il movimento calcistico italiano, infatti, può contribuire in modo sostanziale a veicolare messaggi positivi e basi valoriali su cui si fonda la nostra comunità solidale. E AVIS, con la sua rete capillare di sedi e oltre un milione e 300mila soci, è un riferimento credibile e trasversale che può realmente riunire appassionati di ogni squadra intorno ad un fine comune e indispensabile come il gesto anonimo, volontario e gratuito del dono del sangue".