Inizio di 2023 col botto per Saras in Borsa, dove l'azienda di Massimo Moratti continua a registrare ottimi numeri seguendo l'onda lunga del 2022, anno in cui il titolo ha guadagnato il 109%. Come riporta Affari e Finanza, Saras ha registrato un progresso del 25% da inizio 2023 con le sue azioni che valgono 1,47 euro, con una performance triennale positiva del 15%, mentre il dato recita -10% se si considerano gli ultimi 5 anni. Nei primi 9 mesi del 2022 il gruppo petrolifero ha fatto registrare ricavi per 11,97 miliardi di euro, in crescita del 105% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In forte aumento anche il margine operativo lordo passato da 10,6 milioni a 817 milioni con l’utile salito a 449,7 milioni, a fronte di un rosso di 109,7 milioni contabilizzato nel 2021.