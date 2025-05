Intervistato da TeleLombardia, il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, è stato solleticato sulla finale di Champions League. L'appuntamento in programma per il prossimo 31 maggio vedrà difatti protagonista l'Inter contro il Paris Saint-Germain, evento che a quanto pare non inorgoglisce il Ministro che si dice tutt'altro che 'rappresentato' dall'italiana in questione.

"Inter in finale di Champions? Non mi viene neanche da dire auguri per il 31" ha detto senza fronzoli Salvini che poi ha incalzato: "L'Inter rappresenta gli italiani? Non me, non ci penso neanche a tifare l’Inter, anzi sto cercando luogo senza segnale telefonico per quel fine settimana…".