L'ex calciatore Antonio Sabato, interpellato dai colleghi di TMW Radio, ha parlato dei movimenti di mercato dell'Inter, soffermandosi sulle prospettive stagionali: "Chi cambia poco ha meno difficoltà ad inizio stagione, i meccanismi sono rodati. E anche da questo punto di vista la squadra di Inzaghi può essere la favorita, fermo restando che all'inizio dell'annata qualche piccola sorpresa può esserci. Ma credo che grossi problemi non dovrebbe averne. E ad oggi aggiungo che è difficile capire chi possa essere la vera anti-Inter. E' cambiato tanto il Milan, al pari del Napoli, della Juve. Oggi, ripeto, non c'è una vera anti-Inter anche perché tutte queste squadre devono dimostrare il loro valore. Non mi sento di fare un nome in questo momento".

Manca un difensore per l'Inter, si parla di Palacios...

"Gli argentini sono sempre una garanzia e lo hanno dimostrato. Comunque a mio parere l'Inter ha bisogno anche di una punta. Ce ne sono tre al momento e ne servono quattro. Sia Arnautovic che Correa dovrebbero uscire, ce ne vuole un altro. Per quanto riguarda Arnautivoc credo sa un po' più semplice da cedere mentre Correa purtroppo non ha fatto bene neanche a Marsiglia e non è facile trovare una soluzione anche in virtù dell'ingaggio abbastanza alto".