Il nuovo diritto di esclusiva dell'Inter fino al 31 gennaio 2025, finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio all’interno dell’area di proprietà di Infrafin nel Comune di Rozzano, ha fatto impennare il titolo in Borsa di Bastogi. Dopo la giornata del 1° maggio, in cui la Borsa è stata chiusa, nella mattinata odierna il titolo viaggia in rialzo di più del 9%, a quota 0,4230 euro per azione. Come spiega Calcio e Finanza, "l’Infrafin, che detiene la proprietà dell’area nel comune di Rozzano, dove i nerazzurri sono interessati a costruire il proprio stadio, è posseduta da Camabo, divisa fra Bastogi, che detiene il 51%, e Brioschi che controlla l’altro 49%".