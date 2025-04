Roberto Sosa, intervenuto su Tele A, ha parlato dell'Inter facendo il punto della situazione in casa nerazzurra: "Io pensavo che andando avanti poteva star meglio con l'entusiasmo, ma rivedo la mia teoria e l'Inter è a terra fisicamente. E poi Taremi, Correa, Asllani non sono all'altezza, anche Bisseck fa rimpiangere gli altri, Arnautovic ha fatto un compitino. Quando è mancato Lautaro per fortuna loro hanno avuto Thuram in grande forma. Se passa col Barcellona può essere la favorita in Champions e mentalmente magari lascia ancora qualcosa in campionato, si concentreranno sull'Europa".