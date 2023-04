Quattro successi nelle ultime cinque gare e il secondo posto a +5 sulla Roma fanno della Lazio la favorita per uno dei tre posti che varrebbero la qualificazione in Champions League. I biancocelesti hanno ora sette lunghezze di vantaggio sull’Inter quinta in classifica, e con nove giornate da disputare puntano al ritorno nell’Europa che conta: un finale di campionato tra le prime quattro si gioca a 1,15 su Goldbet, mentre su Sisal è visto a 1,16. E’ invece corsa alla pari tra Roma e Milan: io giallorossi sono offerti a 1,50, rispetto ai rossoneri poco più indietro a 1,57. Segue a ruota l’Inter, a digiuno di successi da quattro gare, in quota a 1,65. Più lontana l’Atalanta, sesta in classifica, per cui la qualificazione alla prossima Champions vale 4,50 la posta.