Non sono piaciute molto a Inter e Milan le ultime parole del sindaco di Beppe Sala a proposito del progetto della ristrutturazione dello stadio di San Siro, quando ha definito i due club intenzionati a riflettere sulla proposta di WeBuild s sui soldi. Secondo quanto appurato da Calcio e Finanza, la realtà è che soltanto nel weekend è stata consegnata alle due società la documentazione da parte del colosso delle infrastrutture, a 10 giorni dall’incontro in Comune.

I club stanno quindi iniziando ad analizzare soltanto ora lo studio di fattibilità, ma più che valutare l’aspetto economico starebbero cercando di capire nel dettaglio la proposta della società di costruzione per poter arrivare ad una valutazione complessiva del piano. Intanto, però, proseguono da parte di entrambe i procedimenti per i progetti alternativi, ovverosia quello di San Donato per il Milan e di Rozzano per l’Inter.