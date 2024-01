Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Fausto Pizzi ha presentato così la sfida di Supercoppa italiana di domani tra Inter e Lazio: "La Lazio è capace di far giocare male gli avversari, sa difendere in maniera organizzata e può far male davanti. E' una partita da prendere con le molle per l'Inter.

Inter distratta dal campionato? Se si fa pressioni da sola diventa un problema, se soffre il fatto di avere la Juve così vicina. Anzi, ora può dare un'ulteriore prova di forza. Spero non si facciano condizionare dal campionato. La Juve è in salute, di sicuro darà filo da torcere in campionato. La vedo molto in crescita. Col campionato che ha fatto credo che pensassero di aver reato un bel solco, invece si ritrovano la Juve a due punti. Ora arriva un periodo complicato con tante partite".