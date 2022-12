Intervistato dalla Sueddeutsche, l'ex calciatore Mladen Petric ha dato la carica alla Nazionale di Dalic in vista della sfida di domani contro il Brasile: "La Nazionale croata ha sempre avuto una squadra in grado di affrontare qualsiasi avversario. Questa è l’aspettativa nel Paese. Ed è quello che vogliono i giocatori non appena scendono in campo. Il calcio brasiliano è sinonimo di magia. Una volta eravamo considerati i brasiliani d’Europa perché abbiamo sempre avuto tanti calciatori tecnicamente eccezionali nelle nostre fila".