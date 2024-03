Riparte immediatamente l’Europa League dopo i play off giocati la scorsa settimana e riparte subito forte la Roma di De Rossi che cala il poker sul Brighton sottoscritto da Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante, mettendo in discesa la strada verso i quarti. Vittoria larga anche per il Liverpool, che batte 5-1 lo Sparta Praga, finisce in pareggio invece Qarabag-Leverkusen.



TUTTI I RISULTATI D’EUROPA LEAGUE

Qarabag-Leverkusen 2-2

Roma-Brighton 4-0

Sparta Praga-Liverpool 1-5



Tre vittorie invece e un pareggio invece nel turno delle 18.45 in Conference League, competizione nella quale è impegnata la Fiorentina, ma nel turno delle 21. A vincere sono Molde, Maccabi Tel Aviv e Lille.



TUTTI I RISULTATI DI CONFERENCE LEAGUE



Ajax-Aston Villa 0-0

Molde-Club Brugge 2-1

Olympiakos-Maccabi Tel Aviv 1-4

Sturm Graz-Lilla 0-3