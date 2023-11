L'ex arbitro Gianluca Paparesta, ospite negli studi di Sportitalia, ha parlato della sua esperienza personale nella direzione di Juventus-Inter: "L'ho arbitrata più volte, è una delle partite in assoluto più difficili da dirigere, soprattutto in quel periodo c'erano tensioni incredibili. Rispetto a oggi è tutto un altro mondo, perché in quegli si parlava di questa gara per settimane. Questa attesa, questa rivalità che c'è sempre stata, negli anni 2000 era ancora più forte. Sfide tesissime".