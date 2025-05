Christian Panucci esprime a Pressing un giudizio in chiaroscuro sul percorso di Simone Inzaghi all'Inter. "In Europa Inzaghi ha fatto due finali di Champions, molto bene. Campionato ne ha vinto uno e poteva vincerne di più. In Coppa Italia bene. Quest'anno per ora non ha fatto bene, è stata protagonista ma conta vincere all'Inter".

"Per la rosa che ha - prosegue - in campionato poteva fare di più. Simone è un amico, ha fatto un lavoro ottimo, ma poi conta vincere. Non può essere la migliore delle quattro stagioni, avendo regalato il campionato. Nessuno mi toglie dalla testa che in Italia ha vinto poco".