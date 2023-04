L'ex portiere Fernando Orsi, doppio ex della sfida tra Lazio e Inter, ha parlato a Radio Radio in vista dell'incontro di San Siro: "Se avessero vinto col Torino avrebbero avuto la possibilità di sbagliare con Inter e Milan, adesso ce ne ha meno. Sono due scontri diretti importanti, anche se poi vengono nel mezzo fra la Coppa Italia per l’Inter e la Champions League per entrambe. Ci sta possano essere distratti e perdere qualche punto".