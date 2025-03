Intervenuto a DAZN per Open Var, l’ex arbitro e componente della Can, Mauro Tonolini si è espresso così su alcuni degli episodi chiave del weekend, su tutti quelli di Napoli-Inter:

"Il fallo di mano di Dumfries? Corretta la lettura di Doveri e della sala VAR. Dumfries ha il braccio nella sagoma e non va ad aumentarla, quindi intervento non punibile. E' un braccio in sagoma, non c'è alcun extra movimento che va a cercare il pallone", ha concluso.

Non è stato invece fatto ascoltare l'audio relativo al possibile calcio di rigore per fallo di McTominay sullo stesso olandese.