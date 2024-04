Massimo Oddo, grande amico di Simone Inzaghi, celebra così lo scudetto nerazzurro alla Gazzetta dello Sport.

Si aspettava che diventasse un allenatore così?

"Non sapevo dove potesse arrivare, ma che sarebbe diventato allenatore si capiva".

Cosa vede nel suo calcio?

"Colpisce vedere l'Inter. Simone si è evoluto, fa un calcio diverso da quello che faceva alla Lazio: in lui oggi rivedo un po' di Guardiola, per ordine e occupazione degli spazi, e un po' di Gasperini, per come attacca e alza i braccetti. Un giusto compromesso tra queste due strepitose idee di gioco".

Merita questo trionfo?

"Assolutamente sì, l'Inter è la squadra che gioca meglio, diverte, ha un'identità. Peccato per la Champions".