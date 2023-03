Per quale motivo Guillermo Ochoa ha scelto di sbarcare in Italia e in Serie A? Durante l'intervista rilasciata a Marca, il portiere della Salernitana spiega così la sua scelta: "Mi sono sempre piaciute le sfide - esordisce -. Salerno è una piccola città e volevo tornare in Europa. C'è molta follia calcistica qui. Si vantano molto della loro 'Curva Sud' e della loro passione unica per il club. Qui non tifano Juve, Inter o un'altra big, solo Salernitana. Siamo vicini a Napoli e c'è tanta passione, si vede per strada, in mensa, ovunque. È una passione molto latinoamericana".