Non ci sarà il tutto esaurito questa sera all'Allianz Stadium per la sfida di Champions League tra Juventus e PSV Eindhoven. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ci sono ancora alcune centinaia di biglietti in vendita, soprattutto nei settori nord e sud: staccati 38 mila e 500 tagliandi, il costo medio dei biglietti ancora disponibili è di 35-40 euro.

Ben altra atmosfera è attesa invece domenica, quando a Torino arriverà l'Inter per il big match di serata: per quella partita, il sold out è invece già scritto per una partita come sempre molto sentita da entrambe le tifoserie.