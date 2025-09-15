Cambiano i calendari delle nazionali. Come riportato da Cronache di spogliatoio, infatti, dopo il Mondiale 2026 e per almeno quattro anni la pausa stagionale di settembre sarà di tre settimane. Nel 2026 si giocheranno infatti quattro partite invece di due, tra il 21 settembe e il 6 ottobre.

Abolita quindi la seconda finestra di inizio stagione, quella di ottobre, che viene inglobata nella prima. Restano invece le soste programmate a novembre, marzo e giugno. Si andrà avanti così fino al Mondiale 2030.