Dopo le voci sull'Inter, l'idea dell'azionariato popolare arriva anche in Puglia con il lancio di BariSpac, presentato come "progetto di azionariato diffuso per i tifosi del Bari". BariSpac ha come rappresentante principale Erio Fumai, professionista dell’informazione 70enne originario del capoluogo pugliese che dopo aver lavorato come radiocronista e e telecronista negli anni ’70 e ’80 è stato responsabile della comunicazione in gruppi finanziari italiani come Fideuram, San Paolo Invest, Unipol e Agos tra Roma, Milano e Bologna.

Intervistato da Repubblica, Fumai non nasconde di aver preso ispirazione da InterSpac, idea di azionariato popolare per supportare l'Inter e studiato nel 2021 da Carlo Cottarelli: "Con Cottarelli siamo in contatto costante - ammette -. Non è un un progetto di scalata per prendere il controllo del Bari, ma un piano di azionariato popolare che permetta ai tifosi di portare un sostegno economico alla società, come ad esempio nel Bayern Monaco. Vogliamo creare un veicolo attraverso il quale i tifosi possono accedere a quote di proprietà del club. Questa iniziativa prescinde dalla situazione attuale in classifica. È un’idea per il futuro del calcio italiano, non per risolvere i problemi attuali del Bari. Questa operazione non è ostile alla proprietà anzi ci farebbe piacere collaborare con la famiglia De Laurentiis".