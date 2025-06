Le 32 squadre partecipanti al Mondiale per Club al via negli Stati Uniti hanno registrato la propria lista dei convocati. Tra i tanti protagonisti ci sono alcuni dei più grandi giocatori degli ultimi due decenni, tra i quali spiccano 26 Campioni del mondo con le rispettive nazionali. In questa speciale lista compaiono anche i nomi degli interisti Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, saliti sul tetto del mondo con l'Argentina e con la Francia nel 2020 e nel 2018.

"L'elenco dei partecipanti alla prima edizione della Coppa del Mondo per club FIFA a 32 squadre riflette fedelmente quello che sarà il torneo più competitivo e inclusivo del calcio mondiale, che riunirà i migliori talenti di ogni continente per decidere il vero campione mondiale per club FIFA - ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino -. Abbiamo 26 giocatori che cercheranno di entrare a far parte del primo gruppo di stelle ad aver vinto due Coppe del Mondo differenti: la Coppa del Mondo FIFA e la Coppa del Mondo per club FIFA. È la storia che si sta scrivendo. Inoltre, con 81 paesi rappresentati, la Coppa del Mondo per club FIFA sta contribuendo a rendere il calcio veramente globale. Il torneo sarà il sogno di ogni tifoso, una festa calcistica che durerà un mese".