Tutto pronto per il fischio d'inizio di questo Mondiale per Club che prenderà il via domani e vedrà l'Inter esordire martedì 17 giugno alle 18:00 (orario americano, le 03:00 del 18 giugno in Italia) contro il Monterrey. La squadra di Cristian Chivu, arrivata negli Stati Uniti lo scorso mercoledì 11 giugno, ha iniziato la preparazione in vista del torneo mondiale sui campi di allenamento del campus di UCLA. Il nuovo tecnico della Beneamata, ufficializzato lunedì scorso, terrà la conferenza stampa di presentazione sabato 14 giugno a Los Angeles alle 14:15 (ora locale, le 23:15 in Italia).

La conferenza stampa di Chivu sarà trasmessa in diretta su Inter TV, inter.it, sul canale YouTube del Club e sull’app ufficiale. FcInterNews.it vi darà la possibilità di seguire la diretta testuale.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!