Il Vicenza ha presentato oggi il nuovo direttore sportivo Giorgio Zamuner. Parlando con la stampa, il dirigente ha toccato anche l'argomento Stefano Vecchi, al centro delle voci che lo vorrebbero vicino ad un ritorno all'Inter per prendere la guida dell'Under 23: "Con Vecchi mi sono sentito in questi giorni, ha fatto un bel lavoro qui, ci siamo presi qualche giorno di riflessione entrambi. Chiaramente mi sto tutelando e ho contattato qualche allenatore, non tanti, vorrei un profilo con le stesse motivazioni della proprietà e il sottoscritto per fare un campionato importante. Credo che i primi giorni della prossima settimana saranno utili per fare chiarezza. Sarebbe molto semplice andare su un profilo esperto, ma credo che serva una sterzata, una scossa ed energie nuove. Credo che Vicenza debba essere vista come un’opportunità vera per una crescita".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!