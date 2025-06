Sono l'Inter e la Juventus le due squadre che rappresenteranno l'Italia al Mondiale per Club al via negli Stati Uniti. Nerazzurri e bianconeri vengono visti dai bookmaker come le outsider per la vittoria finale: l'Inter è offerta a 15 su Snai, mentre la squadra di Tudor è a quota 21. Per il titolo di campione del mondo è il Real Madrid la squadra favorita a 5,25, riferisce Agipronews, seguita dal PSG vincitore della Champions League, dato a 5,50, mentre sono leggermente più attardate Manchester City (6,25) e Bayern Monaco (7,50).

William Hill propone a 1,05 l'ipotesi che si laurei campione un team europeo, mentre un trionfo di una squadra sudamericana (Flamengo e Palmeiras in pole a 33) è fissato a 7,50. Per quanto riguarda invece il passaggio del turno, la qualificazione dell'Inter agli ottavi è un'opzione proposta a 1,09, mentre il primo posto nel Gruppo E paga 1,40 volte la posta puntata su Bet365. Nel Gruppo G, invece, la Juventus parte alle spalle del Manchester City: gli inglesi primi nel girone sono visti a 1,38 su Planetwin365, i bianconeri a 2,95. Tuttavia, quota rasoterra per la qualificazione bianconera, a 1,12.