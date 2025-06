La preparazione dell'Inter al Mondiale per Club sta entrando nel vivo. Nella giornata di oggi sono attesi i restanti giocatori in ritiro, in arrivo anche il presidente Beppe Marotta e il ds Ausilio.

Nella giornata di domani si terrà anche la prima conferenza stampa di Cristian Chivu alle 13.45 ora locale (ore 22.45 italiane). L'allenamento di domani sarà aperto ai media per 15 minuti.

Anche quello del 16 giugno, alla vigilia della prima sfida contro il Monterrey, sarà aperto ai media. A seguire anche interviste e la conferenza stampa di Chivu, fissata alle 16.15 ora locale (00.15 italiane).