Appena atterrato sul suolo statunitense, Luis Enrique, tecnico del PSG, ha offerto le sue impressioni in vista dell'imminente Mondiale per Club: "Il feeling è buono. La Coppa del Mondo per Club è una competizione nuova e unica, siamo felici di essere qui. Ora è il momento di riposare - ha detto lo spagnolo a CGTN Sports Scene -. E' fantastico essersi laureati campioni d'Europa per la prima volta nella storia del club, ora è tempo di competere per vincere il Mondiale per Club".