Così come accaduto in Serie A, anche in Premier League ci sarà una finestra di trasferimento estiva dal 1° al 10 giugno. Servirà a consentire a Manchester City e Chelsea di prendere nuovi giocatori in vista del Mondiale per club organizzato dalla Fifa.

Il mercato verrà poi chiuso, come riportato dall'Ansa, dall'11 al 15 giugno e riprenderà dal 16 giugno fino al 1° settembre. Questo perché i regolamenti Fifa limitano le finestre di trasferimento estivi a un massimo di 12 settimane.