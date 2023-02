In campo avete dato tutto? "Sì, però giocavamo contro una squadra con grande esperienza in Champions. Hanno mostrato che sono qui per vincere anche loro, ma abbiamo mostrato che lotteremo fino alla fine e vogliamo vincere questa doppia partita".

Partita che celebra il gruppo

"In queste partite dobbiamo essere concentrati il doppio, la concentrazione non basta mai. Dobbiamo esserlo per novanta minuti e sappiamo che in Portogallo ci aspetta un’altra partita difficilissima e saremo pronti anche per quella".

Che Inter dobbiamo aspettarci in Portogallo?

"Un’Inter fortissima, un'Inter che non considera errori e che farà gol".