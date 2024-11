Henrykh Mkhitaryan ha parlato così a DAZN al 90' dopo la vittoria sul Venezia: "Giocare in questa squadra è speciale, mi piace tantissimo. L'aiuto dei miei compagni è forte, provo a dare tutto, giocando il più possibile. Sono qui per aiutare la squadra e vincere il più possibile. Prima pensiamo all'Arsenal, poi al Napoli. Sarà interessante e speciale, si giocherà per il primo posto. Ma prima pensiamo a mercoledì".