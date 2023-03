Intercettato a margine dell'evento 'Palermo Football Conference' organizzata da Conference403, Massimiliano Mirabelli ricorda anche la sua esperienza al Milan. E non risparmia una frecciata sui giocatori persi a costo zero dopo il suo addio, come successo con Hakan Calhanoglu : "C'è stato davvero poco tempo, impossibile organizzare un club come il Milan in 18 mesi - le parole raccolte da TMW -. Avevamo costruito una squadra molto giovane, poi ovviamente sono stati fatti anche errori.

Avevamo 11 giocatori in scadenza e non abbiamo perso nessuno, successivamente il Milan ha perso Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. Qualcuno ha detto che è una cosa positiva, per me perdere un giocatore a zero non è mai una buona cosa".