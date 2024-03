Il direttore del TG La7 Enrico Mentana, ospite di Prime Video, ha parlato prima della partita: "Mi sono ritrovato con i tifosi, quando s'incontrano mi gridano sempre 'Paga da bere'. Ho giocato d'anticipo. Questo signore (Milito) ha regalato a noi interisti una grande gioia. Anche Julio un grande protagonista, Clarence ha fatto sempre tante cose. I tifosi sono tutti uguali. Io sono figlio di un giornalista sportivo, vi ho sempre invidiato. Una vita è fatta di dieci sofferenze e due momenti di gloria, sappiamo benissimo che si va sperando di giocar bene e vincere. Se si pareggia all'ultimo minuto è festa. Quest'anno il clima è diverso: ha un suo gioco, resta la squadra che sta dominando in Italia, dobbiamo essere fieri. Ho visto l'Inter vincere la Coppa del '64, ma giocare così bene non l'ho mai vista. E' bella da vedere, come lo era il Milan di Sacchi, l'Ajax di Cruyiff. Quest'anno l'inter è bella e vincente. Questa città è stata la promessa di matrimonio con il Principe. Noi alla Spagna dobbiamo tantissimo, ricordando lo scambio tra Ibra ed Eto'o. Grazie Spagna davvero", ha concluso.