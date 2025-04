"L'Inter ha perso un'occasione importantissima perché una squadra che vuole raggiungere grandi successi e vincere il campionato, in vantaggio di 2-0 in un secondo tempo, non può farsi rimontare in otto minuti e pareggiare e perdere due punti". Lo sostiene ai microfoni di Tutto Mercato Web l'agente Giocondo Martorelli che aggiunge: "Oggi nonostante l'Inter abbia un punto in più del Napoli do il 50% di possibilità a entrambi di vincere lo Scudetto”.