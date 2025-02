"Il ciclo all'Inter di Inzaghi non è finito', ha detto Beppe Marotta, a margine dell'assemblea dei soci di ieri. Dichiarazioni che Massimo Marianella ha commentato così a Sky Sport: "Sì, mi aspetto un rinnovo entro la fine della stagione. L'unica alternativa è che voglia provare un'esperienza all'estero. Ricordiamo che mesi fa una telefonatina da Old Trafford (Manchester United, ndr) era arrivata - ha detto il giornalista di Sky Sport -. Secondo me è uno degli allenatori di cui tutti parlano colpevolmente poco, non viene mai fuori il suo nome quando si parla di top. E invece Inzaghi continua a vincere con un'Inter fortissima dopo aver portato trofei a una Lazio meno forte. E' estramamente pragmatico, quest'anno forse sente la pressione ma rimane un allenatore bravo anche umanamente".