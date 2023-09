L'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato così a Sky Calcio Club, analizzando la netta vittoria di oggi dell'Inter contro la Fiorentina: "Thuram quasi mai lo anticipano, arriva sempre prima degli altri. Noi lo mettiamo in discussione noi perché arriva con numeri non incredibili, ma per Inzaghi è inamovibile, non è mai stato in discussione. Oggi ha fatto una partita straordinaria. Prima Lautaro giocava più per Lukaku, adesso c'è Thuram che gioca per lui e quindi può segnare di più. Thuram è uno che si sbatte un po' di più e Lautaro diventa micidiale negli ultimi metri".