"Il Mondiale ha fatto sì che le stagioni fossero due in una. L'aspetto psicologico è importante, probabilmente dopo la Roma la stabilità della squadra ha avuto dei rimbalzi. Il mister ha cambiato modulo provando soprattutto a non prendere gol perché ne abbiamo presi tantissimi, ripartendo coi concetti che ci avevano fatto far bene. Siamo diventati più ambiziosi grazie allo scudetto vinto, che era inaspettato". Così ha parlato Paolo Maldini a Prime nel prepartita di Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.