Massimo Paganin esprime il suo scetticismo sulla possibilità che Simone Inzaghi poss cambiare modulo tattico per la partita di Champions League contro il Feyenoord: "Col 4-4-2 fai tanta fatica, ma Alessandro Bastoni da più sicurezza come braccetto di sinistra. Credo che Davide Frattesi potrebbe fare anche il quinto per una gara, ha caratteristiche che possono facilitarlo per una partita, a sinistra. Frattesi è l'unico che ha quel tipo di corsa che può garantirti di fare un lavoro a tutta fascia".