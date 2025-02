L'Udinese batte il Lecce grazie al gol su rigore trasformato da Lorenzo Lucca. La formazione ospite passa in vantaggio con un rigore molto discutibile trasformato da Lucca. Scene mai viste in campo tra compagni di squadra: l'attaccante classe 2000 sfila il pallone a Thauvin, rigorista designato, e Runjaic decide di sosituirlo dopo la trasformazione (peraltro da sottolineare la mancata esultanza dei compagni di squadra, ndr). Terza vittoria nelle ultime quattro per i friulani che risalgono ancora la corrente dopo un periodo di appannamento: adesso i punti in classifica sono 36. I salentini restano 15esimi a quota 25 punti.